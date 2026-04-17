Helena Prestes dà buca ai fans: il motivo è speciale

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione del suo pubblico che ormai la segue da diverso tempo. La modella influencer ha trovato popolarità grazie al Grande fratello, con cui ha saputo costruirsi una grande fanbase. Nei giorni scorsi, la donna aveva annunciato che il 17 aprile avrebbe fatto una diretta social nel suo profilo Tiktok per aggiornare i fans di quello che stava succedendo nella sua vita. Una live che è saltata all’ultimo minuto come rivelato da Helena Prestes, la quale ha pubblicato nel suo canale d’Instagram il motivo. La donna ha pubblicato la foto di Javier Martinez seduto ad un tavolo di un ristorante con il seguente commento: “Il motivo per cui non ho fatto la live oggi. Perdonatemi.” La coppia ha deciso di ritagliarsi del tempo per loro, preferendo posare il telefono.

Helena Prestes, buca ai fans per Javier Martinez

Helena Prestes ha dato buca ai suoi fans per trascorrere una serata in un ristorante insieme al compagno come rivelato da lei stessa in un post sui social. La modella brasiliana e Javier Martinez hanno deciso di concedersi una serata per loro dopo aver passato diversi giorni distanti per motivi di lavoro. Impegni che presto porteranno l’influencer in America. La 35enne è attesa a New York dove ha sede la sua agenzia moda. Allo stesso tempo, il pallavolista argentino è diviso tra la sua professione da atleta professionista e la nuova esperienza da modello.