Helena Prestes conquista l’Italia: nuovo successo per l’ex gieffina

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Momento d’oro per Helena Prestes. La donna è riuscita a siglare importanti collaborazioni in seguito al successo ottenuto con la partecipazione al Grande fratello 2024. La modella brasiliana è stata annunciata come testimonial della nuova collezione primavera – estate di Primadonna, un brand d’abbigliamento completamente made in Italia. Per l’occasione, la compagna di Javier Martinez è presente sulle vetrine dei negozi e sui bus delle maggiori città italiane con i look della nuova linea che aveva scattato negli scorsi mesi in Spagna. Un nuovo successo per Helena Prestes che è riuscita a trarre qualcosa d’importante dopo l’esperienza televisiva sulla rete ammiraglia Mediaset.

Helena Prestes è la testimonial di Primadonna

La nuova collezione di Primadonna con Helena Prestes come testimonial è presente nelle maggiori città italiana. L’immagine dell’ex gieffina capeggia sia sui cartelloni pubblicitari di metro, bus, ma anche dei negozi del brand situati a Roma, Firenze, Milano. La compagna di Javier Martinez ha già collaborato con il marchio in passato. In quell’occasione, la donna scrisse il seguente commento su Instagram: “Quando sono arrivata a Milano ero abituata a guardare le campagne e pensavo che sarebbe stato bello essere lì un giorno. Non smettere mai di sognare e lavorarci per andare incontro al tuo sogno.” Un binomio che a distanza di tempo riscontra ancora grande successo.