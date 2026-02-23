Helena Prestes conquista in versione musicista: il gesto di due ex gieffini

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è tra le ex gieffine che hanno avuto più successo dopo l’uscita dal Grande fratello. Nel corso di questi mesi, la modella brasiliana ha stretto importanti collaborazioni con brand italiani ed esterni. In queste ore, la donna è tornata a far parlare di sé per un post che ha condiviso nel suo profilo Instagram dove ha oltre 300 mila utenti. Nelle nuove foto si vede la compagna di Javier Martinez posare con in mano una chitarra classica all’interno di un’abitazione di Milano. Immagini che sono state particolarmente apprezzate sia dai fans che da due ex gieffini che hanno preso parte insieme a lei al Grande fratello. Luca Calvani e Jessica Morlacchi hanno commentato rispettivamente con un cuore rosso e delle fiamme l’ultimo post di Helena Prestes.

Helena Prestes in versione musicista conquista Luca Calvani e Jessica Morlacchi

Luca Calvani e Jessica Morlacchi hanno dimostrato di aver apprezzato particolarmente le nuove foto di Helena Prestes in versione musicista. Proprio l’attore toscano è tornato a parlare della modella brasiliane negli ultimi giorni. L’uomo ha scritto in questo modo a chi gli domandava se si sentisse sempre con la compagna di Javier Martinez: “Certo che ci sentiamo siamo in buonissimi rapporti.” L’ex gieffina insieme al pallavolista argentino erano stati tra gli invitati del matrimonio di Luca Calvani dov’erano presenti anche Amanda Lecciso e Stefania Orlando direttamente dal Grande fratello.