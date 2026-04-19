Helena Prestes assente alla partita di Javier Martinez: svelato il motivo

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Javier Martinez è sceso nuovamente in campo con la Terni volley academy nella serata del 19 aprile. Il pallavolista argentino ha rimediato una nuova sconfitta, che ha decretato la retrocessione della squadra ternana dal campionato di A3 in cui militava da un anno. L’ex gieffino insieme ai suoi compagni non sono riusciti a sconfiggere Savigliano, che ha vinto per 3 set a 0. Un’amara delusione per Javier Martinez, che potrà sbollire grazie all’appoggio dei suoi amici presenti al palazzetto e di Helena Prestes, assente giustificata. Difatti la modella influencer non era presente alla partita del compagno, con il quale ha una storia da ormai un anno.

Helena Prestes assente alla partita di Javier Martinez perché malata

Helena Prestes ha svelato il motivo che l’ha portata a disertare la partita del compagno in un post pubblicato nel suo canale d’Instagram. L’ex gieffina ha pubblicato il seguente messaggio: “Mi dispiace moltissimo, sono ammalata, super raffreddata, prenderò qualche giorno per riposarmi. Buona domenica e buona settimana. Grazie di tutto.” La donna ha rivelato ai suoi fans di aver preso una brutta influenza che l’ha costretta a rimanere a casa. Nel frattempo, Javier Martinez è stato ancora una volta il protagonista della partita del Terni volley academy nonostante la sconfitta. L’uomo ha totalizzato ben 17 punti nei 3 set disputati.