Helena Prestes, arriva un tenero gesto del padre di Javier Martinez: cosa ha fatto

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Helena Prestes continua il suo incredibile successo in seguito alla partecipazione al Grande fratello 2024 dov’è arrivata seconda. La modella brasiliana ha stupito il pubblico con un nuovo post pubblicato nel suo profilo Instagram dov’è seguita da oltre 300 mila utenti. Nelle foto si vede la donna posare per la nuova collezione primavera – estate di Primadonna, un brand di abbigliamento made in Italy. Immagini suggestive che hanno ottenuto l’approvazione sia del popolo social che del suocero di Helena Prestes. Il padre di Javier Martinez ha lasciato un dolce commento sotto il post della donna che fa in questo modo: “Non c’è nessuna più bella di lei, se fossi un imprenditore e dovessi promuovere un prodotto lo affiderei a mia figlia, è un successo assicurato e non perché è mia figlia, no, no è perché non c’è un’altra come lei.”

Periodo frenetico per Helena Prestes

Mariano, il padre di Javier Martinez ha lasciato un dolce commento sotto l’ultimo post pubblicato dalla nuora su Instagram. Helena Prestes sta vivendo un momento davvero frenetico, fatto di tanti impegni di lavoro che la portano a girare sia l’Italia che l’estero. La donna è reduce da una vacanza lavoro nel Principato di Monaco ed in Spagna. Impegni che anticipano il ritorno in televisione dell’influencer, che è attesa della nuova nuova edizione di The fifty, il nuovo reality show della piattaforma Amazon Prime Video.