Helena Prestes, arriva un dolce messaggio per fans: ecco di cosa si tratta

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Helena Prestes ha ottenuto un grande successo con la partecipazione al Grande fratello 2024. La modella influencer può contare ancora oggi di una grande fanbase che la segue nelle sue avventure in giro per l’Italia e l’estero. In queste ore, la donna ha pubblicato un messaggio speciale nel suo canale broadcast d’Instagram per fare gli auguri di buona Pasqua a tutti i suoi fans. Helena Prestes ha scritto: “In questa giornata speciale voglio ringraziare di cuore ognuno di voi: per la presenza, l’affetto e per i momenti condivisi che rendono la vita più bella. Che questa Pasqua porti speranza, serenità e nuova luce nei vostri cuori insieme alla gioia delle piccole cose ed alla forza di guardare sempre avanti con sorriso e fiducia.”

Helena Prestes ed il dolce messaggio per Pasqua

La modella infuencer ha voluto dedicare un dolce messaggio ai suoi sostenitori in occasione della Pasqua. Helena Prestes ha voluto ringraziare tutti i suoi fans che l’affetto che ogni giorno le dimostrano con gesti e parole. La donna, nel frattempo, è reduce di una piccola disavventura. La 35enne brasiliana è infatti caduta in bicicletta mentre trascorreva una giornata insieme al compagno Javier Martinez tra i sentieri sterrati delle colline ternane. Fortunatamente solo un grande spavento per la donna, che ha rimediato una piccola contusione alla gamba.