Harry e Meghan in Australia, il tour divide: tra business e polemiche

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Il ritorno di Meghan Markle e del principe Harry in Australia doveva essere un’occasione di rilancio mediatico, ma si sta trasformando in un terreno minato. Tra eventi esclusivi, dichiarazioni controverse e critiche sempre più insistenti, il tour dei Sussex divide l’opinione pubblica internazionale. E mentre l’attenzione resta altissima, cresce anche il sospetto che dietro il viaggio ci sia molto più di una semplice iniziativa benefica.

Un tour tra visibilità e accuse di strategia commerciale

Il viaggio australiano di Meghan Markle e suo marito Harry ha riportato la coppia al centro della scena globale, ma non nel modo sperato. Se da un lato la copertura mediatica è stata imponente, dall’altro sono emerse critiche sempre più esplicite sulla natura stessa del tour.

A far discutere è soprattutto l’impostazione degli eventi, che per molti osservatori ricordano da vicino i tradizionali royal tour, pur senza alcun ruolo istituzionale. Una somiglianza che ha alimentato l’accusa di voler replicare dinamiche della monarchia britannica in chiave privata, con una strategia comunicativa calibrata per massimizzare visibilità e ritorni economici.

Il punto più delicato riguarda proprio questo aspetto. Durante la permanenza in Australia, Meghan ha promosso alcuni progetti personali, tra cui iniziative legate al mondo della moda e dell’imprenditoria digitale, mentre Harry ha preso parte a incontri pubblici e appuntamenti esclusivi. Alcuni di questi eventi, secondo diverse fonti, prevedevano biglietti dal costo elevato, generando polemiche sulla reale finalità del tour.

A rendere il quadro ancora più complesso è stata la risposta del pubblico. In alcuni casi l’interesse non ha raggiunto i livelli attesi, con vendite più lente del previsto e una partecipazione inferiore alle aspettative. Un segnale che ha rafforzato la narrazione di un tour non del tutto riuscito sul piano organizzativo e commerciale.

Non sono mancate, inoltre, le dichiarazioni destinate a far discutere. Meghan ha parlato apertamente della pressione mediatica subita negli ultimi anni, definendosi tra le persone più esposte a fenomeni di bullismo a livello globale. Parole che hanno trovato sostegno tra i suoi fan, ma che hanno anche generato reazioni critiche, riaccendendo un dibattito mai sopito sul rapporto tra i Sussex e l’opinione pubblica.

Sul fondo resta una questione più ampia, che va oltre il singolo viaggio. Da quando hanno lasciato i loro incarichi ufficiali, Harry e Meghan si muovono in un equilibrio delicato tra identità pubblica e indipendenza privata. Questo tour ne è forse l’esempio più evidente: un’iniziativa capace di attrarre attenzione globale, ma allo stesso tempo di sollevare interrogativi sulla coerenza del loro percorso.

Il risultato è un quadro ambivalente. Da una parte il successo in termini di visibilità, dall’altra una crescente difficoltà nel definire con chiarezza il proprio ruolo. Ed è proprio questa ambiguità a trasformare ogni apparizione dei Sussex in un caso mediatico, dove consenso e critica convivono e si alimentano a vicenda.