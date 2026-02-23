Ex gieffino, rivelazione inedita su Helena Prestes e Javier Martinez: “E’ difficile…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più amate dello spettacolo italiano. I due stanno insieme da ormai un anno dopo essersi conosciuti nella casa del Grande fratello. Di recente, la coppia è finita al centro di alcuni commenti da parte di un ex gieffino che ha aperto un box di domande sul suo profilo Instagram. Si tratta di Luca Calvani che con gli Helevier ha condiviso l’esperienza all’interno della Casa nel 2024. Proprio l’attore toscano ha risposto ad alcune curiosità da parte dei fans in merito al suo rapporto con la coppia. L’uomo ha scritto in questo modo a chi gli chiedeva una reunion con Helena Prestes e Javier Martinez: “Siamo tutti molto impegnati. E’ difficile organizzare ma chissà speriamo presto.”

Luca Calvani parla del suo rapporto con Helena Prestes

Luca Calvani ha aperto un box di domande su Instagram dove ha risposto ad alcuni fans. L’attore pratese ha parlato del suo rapporto con Helena Prestes, ammettendo di essere rimasto in buonissimi rapporti con lei. A testimonianza di ciò, l’uomo ha commentato l’ultimo post pubblicato dalla modella brasiliana sui social con un bel cuore rosso. Proprio l’attore era stato chiamato dall’ex gieffina come aiuto nel corso dell’ospitata avvenuta con Javier Martinez a Celebrity Chef, andata in onda di recente sui teleschermi di Tv8.