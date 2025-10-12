Grave lutto per Bianca Guaccero: il messaggio di Giovanni Pernice a Ballando

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Momento difficile per Bianca Guaccero. La vincitrice della scorsa edizione di Ballando con le stelle è stata colpita da un grave lutto famigliare in queste ultime ore. La conduttrice ha perso il suo adorato padre Ettore di 81 anni. Proprio la donna ha annunciato la triste dipartita del genitore attraverso una storia postata nel suo profilo Instagram in cui ha scritto: “Ti amerò per sempre“. Solo un anno fa, Bianca Guaccero aveva parlato dei gravi problemi di salute del padre nel corso di una puntata di Ballando. In quell’occasione, la donna aveva dichiarato: “Una mattina sono partita da Milano per tornare a passare il Natale a casa, come facevo tutti gli anni. Ho chiamato mia madre diverse volte, ma lei non rispondeva”. La conduttrice rivelò di aver scoperto che il padre era stato ricoverato d’urgenza causa di una complicazione cardiaca: “Pensavo fosse finita: ho pianto per 14 ore, tutto il viaggio. Non riuscivo a respirare, perché ho pensato che non l’avrei più rivisto. È stato il viaggio più brutto della mia vita”.

Giovanni Pernice ed il messaggio per Bianca Guaccero a Ballando con le stelle

La conduttrice ha perso il suo adorato padre Ettore. Nel corso della puntata di ieri 11 ottobre di Ballando con le stelle, Giovanni Pernice ha voluto mandare un dolce messaggio per la fidanzata che sta attraversando un momento molto difficile. Il maestro di ballo ha dichiarato in diretta tv: “Fatemi mandare un saluto a Bianca, un abbraccio. Amore ti amo“. Anche Milly Carlucci ha voluto mandare un abbraccio a distanza a Bianca Guaccero, dichiarando: “Ti siamo vicini.” Un momento difficile per la donna che è tornata sul set per prendere parte alle riprese di una nuova fiction che debutterà prossimamente sui teleschermi di Rai 1.