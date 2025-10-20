[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Gratta e perdi: il silenzioso abisso della dipendenza da gioco”.

Questa mattina, il responsabile delle Guardie Ambientali Italiane, ha trovato a terra, nei pressi della chiesa del Carmine, quattro gratta e vinci: tre da 20 euro e uno da 10. Nessuno biglietto era grattato, solo il codice di verifica era stato scoperto. Un gesto che racconta una realtà preoccupante: la dipendenza dal gioco.

Non è solo un vizio, aggiunge Manzella, è una malattia silenziosa che consuma dignità e speranza. Fermiamoci a riflettere, prima che sia troppo tardi.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane