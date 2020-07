Grandi manovre nel centrodestra a Manfredonia in vista delle elezioni regionali di settembre, per le quali ai nastri di partenza si presentano ben 11 sipontini.

Le ultime caselle che si stanno per scoprire sono quelle di Cristiano Romani, che si accasa ufficialmente nella Lega di Salvini (in allestimento il comitato in Via Gargano con simbolo in bella vista, a pochi passi dal comitato del sue ex mentore politico Giandiego Gatta situato in Piazza San Michele) e di Angelo Riccardi.

Per l’ex sindaco di Manfredonia è imminente l’annuncio della candidatura nella lista “Fitto Presidente” per conto del movimento “Laltra Capitanata”, di cui è fondatore.