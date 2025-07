[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Grande lavoro per domare gli incendi sul Gargano

Prosegue il grande lavoro della macchina della Protezione civile per domare due incendi.

Situazione sotto controllo in località Cassano dove è intervenuto più volte il canadair.

Nella Zona Stamporlando, invece, le fiamme continuano a scendere nella vallata difficilmente raggiungibile.

Un grande grazie alla Polizia Locale, ai Carabinieri forestali, all’ARIF, agli uffici comunali, all’UGR 27 per il grande sforzo messo in campo per domare le fiamme.

Nel frattempo, la strada verso San Giovanni Rotondo è stata riaperta.

Lo ha scritto su Facebook il sindaco di Monte Sant’Angelo Pierpaolo D’Arienzo.