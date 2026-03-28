Grande fratello, Zeudi Di Palma ha trovato l’amore: la reazione di un’ex gieffina

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Zeudi Di Palma è stata tra le grandi protagoniste del Grande fratello 2024. Durante l’esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia, l’ex Miss Italia si era messa in mostra per la sua amicizia speciale con Helena Prestes. A distanza di mesi, ecco che la modella napoletana è tornata al centro del gossip per un annuncio che ha scatenato sia i suoi fans che alcuni personaggi del mondo dello spettacolo. La donna ha pubblicato un post su Instagram dove ha annunciato di aver trovato l’amore. L‘ex concorrente del Grande fratello ha pubblicato una foto in cui la si vede baciare una ragazza di nome Scarlett. Una relazione che andrebbe avanti dallo scorso gennaio ma che solo adesso è stata resa pubblica.

Grande fratello, Zeudi Di Palma si è fidanzata con Scarlett

L’ex gieffina ha trovato l’amore. Zeudi Di Palma ha annunciato la reazione con una bellissima ragazza di nome Scarlett. Neanche a dirlo, l’annuncio ha scatenato i fans. In breve tempo il post ha ottenuto oltre 50 mila mi piace e la reazione di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo tra cui Shaila Gatta. L’ex concorrente del Grande fratello ha commentato in questo modo il post dell’amica: “Finalmente hai aperto il tuo cuoricino. Sono felice per te, ricordo i nostri discorsi qualche mesetto fa sull’amore. Brava piccola, ama, vivi e non pensare a nessuno.”