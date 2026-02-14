Grande Fratello Vip: svelata la data d’inizio, le opinionisti ed i primi concorrenti

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Grande Fratello Vip è pronto a tornare in televisione a distanza di alcuni mesi dalla fine dell’edizione nip, vinta da Anita Mazzotta. Il reality show vedrà il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione. L’ex moglie di Francesco Totti prenderà il posto di Alonso Signorini, che ha deciso di autosospendersi da Mediaset in seguito alle rivelazioni di Fabrizio Corona a Falsissimo. La conduttrice sarà affiancata da due volti da 90 dello spettacolo italiano. Secondo quanto trapelato da Affari Italiani, Cesara Buonamici tornerà in veste di opinionista affiancata da Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima è pronta a sbarcare sulle reti Mediaset dopo essere stata giudice per molte edizioni di Ballando con le stelle, il dancing show condotto da Milly Carlucci sui teleschermi di Rai 1.

Grande Fratello in partenza il 16 marzo

La nuova edizione del Grande Fratello Vip avrà una durata di sei settimane con la data d’inizio prevista per lunedì 16 marzo salvo cambiamenti di programmazione dell’ultimo minuto. Al momento sono stati svelati i primi concorrenti che entreranno nella casa più spiata d’Italia. Secondo il portale Bubino Blog ci saranno Antonella Elia, Raimondo Todaro e Ilona Staller. Il settimanale Oggi, invece, ha annunciato la presenza di Francesca Manzini e dell’ex portiere Walter Zenga. Proprio quest’ultimo ripercorrerà il percorso del figlio Andrea Zenga che all’interno del reality show aveva trovato anche l’amore con l’attrice Rosalinda Cannavò