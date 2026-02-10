Grande Fratello, ex gieffino dedica parole di elogio ad Anita Mazzotta: ecco chi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

I protagonisti dell’ultima edizione del Grande fratello continuano a tenere alta l’attenzione mediatica. Tra questi vi è Domenico D’Alterio, che ha rilasciato un’intervista radiofonica al programma di Non succederà più condotto da Giada Di Miceli. In questo frangente, l’ex gieffino ha fatto i nomi degli inquilini con il quale è rimasto in contatto dopo l’esperienza televisiva. L’ex operaio napoletano ha dichiarato le seguenti parole: “Non come prima, ovviamente. Però mi sento spesso con Anita Mazzotta, Mattia e Benedetta. Valentina è gelosa, sì, ma non solo di Benedetta. La gelosia fa parte del carattere. Però tra me e Benedetta c’è sempre stata solo amicizia, e questo l’ho sempre detto.”

Grande fratello, Domenico D’Alterio e le dolci parole per Anita Mazzotta

Sempre al programma radiofonico di Giada DI Miceli, Domenico D’Alterio ha usato parole di elogio nei confronti di Anita Mazzotta, l’ultima vincitrice del Grande fratello. L’ex operaio napoletano ha dichiarato: “Vittoria meritatissima quella di Anita. Ha dato tanto alla Casa, ha una bella storia. Era una delle mie preferite.” L’uomo ha concluso parlando del suo rapporto con Benedetta e Valentina, che aveva tenuto alta l’attenzione dei fans del Grande fratello. L’ex gieffino ha spiegato che con la salumiera romana c’è solo una bella amicizia mentre ha ammesso di stare ricucendo la relazione con la madre di sua figlia. L’uomo ha dichiarato: “Ad oggi io e Valentina non ci siamo lasciati definitivamente. Siamo in una fase di chiarimento. Sì, mi ha lasciato lei due volte in diretta: una con una lettera e una riportandomi l’anello. Ora stiamo cercando di capire determinate cose. Se ci stiamo riprovando? Sì, da un lato sì!”