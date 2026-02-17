Grande Fratello Vip, spunta la lista dei papabili concorrenti: ecco chi sono

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Grande Fratello Vip tornerà con una nuova edizione a metà marzo sui teleschermi di Canale 5. Il programma vedrà il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione al posto di Alfonso Signorini, che ha deciso di autosospendersi da Mediaset in seguito alle dichiarazioni clamorose di Fabrizio Corona a Falsissimo. In queste ore, in rete sta circolando la lista dei papabili concorrenti che entreranno a far parte del Grande Fratello Vip. In particolare nella Casa faranno il loro ingresso Antonella Elia, Ilona Staller, la comica Francesca Manzini e l’ex conduttrice di Unomattina Adriana Volpe, che avrebbe deciso di rimettersi in gioco dopo aver partecipato all’edizione 2020 del programma.

Grande Fratello Vip: Achille Costacurta e Raimondo Todaro nella casa

Ma gli inquilini che potrebbero fare il loro ingresso al Grande Fratello Vip non sono finiti qui. Secondo quanto sta circolando in rete si apprende che nella casa potrebbero arrivare Arianna Mercuri e Sarah Eposito da Temptation Island mentre Alessia Scita da Masterchef. Inoltre sembra confermata la presenza dell’ex maestro di Ballando con le stelle Raimondo Todaro, dell’ex Iena Marco Berry e di Franco Oppini. A questo cast si aggiungono il figlio di Martina Colombari, Achille Costacurta, Raul Dimitras e gli ex calciatori Andrea De Paoli e Nicola Ventola.