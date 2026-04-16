Grande fratello vip si allunga su Canale 5: ecco quando va in onda la finale

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Il Grande fratello vip sta tenendo alta l’attenzione del pubblico italiano. Ogni diretta, Ilary Blasi insieme alla sua squadra sono riusciti a portarsi a casa una media di 2 milioni di telespettatori. Ascolti in crescita che hanno portato Mediaset a prendere una decisione clamorosa riguardante la messa in onda del noto reality show di Canale 5. Secondo quanto trapelato da Fanpage, i piani alti di Cologno Monzese avrebbero deciso di allungare questa edizione del Grande fratello vip. La finale del programma non andrà più in onda il 5 maggio ma bensì il 19 maggio. Uno slittamento di circa di due settimane che permetterà ad Ilary Blasi di venire a capo a tutte le dinamiche all’interno della Casa.

La finale del Grande fratello vip in onda il 19 maggio

La finale del Grande fratello vip andrà in onda il 19 maggio sui teleschermi di Canale 5. Ilary Blasi ha dato l’ok affinché l’edizione del reality show venisse prolungata di almeno due settimane nonostante sia impegnata con le registrazioni di Battiti Live, il programma musicale in onda in estate su Canale 5. Il ritorno dell’ex moglie di Francesco Totti ha dato nuova verve al reality show, andato in crisi di ascolti con Simona Ventura. Proprio per questo motivo, Ilary Blasi è già stata annunciata come conduttrice della prossima edizione del GF in programma da settembre su Canale 5.