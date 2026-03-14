Grande Fratello Vip, Raul Dumitras e quel retroscena su Temptation Island: dichiarazioni bomba

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La casa del Grande Fratello Vip ha aperto i battenti ieri 13 marzo con l’ingresso dei primi quattro concorrenti. Tra questi vi è Raul Dumitras, che è diventato popolare in Italia grazie alla partecipazione a Temptation Island. A 0poche ore dall’ingresso nel reality show, il 25enne sta già facendo parlare di sé per alcune dichiarazioni bomba. L’uomo ha parlato della sua esperienza all’interno di Temptation Island, dove vi ha partecipato insieme all’allora fidanzata Martina De Ioannon. Durante un dialogo con Adriana Volpe e Ibiza Altea, il concorrente romano ha affermato di essere stato molto preoccupato prima di entrare all’interno del Grande Fratello Vip, dichiarando le seguenti parole: “Ho fatto il panico lì, ho sfondato il villaggio… Infatti questi giorni che dovevo entrare qua… io lì ero entrato con la mia ex, le cose non andarono benissimo, poi io ero tanto innamorato quando entrai lì.”

Grande Fratello Vip, Raul Dumitras parla della sua esperienza a Temptation Island

Raul Dumitras ha parlato della sua esperienza all’interno di Temptation Island, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia sui teleschermi di Canale 5. Il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip ha rivelato di non essersi comportato bene all’interno del noto programma, dichiarando in questo modo: “Ho sfondato tutto, infatti in questi giorni mentre venivo qua mi dicevano “in bocca al lupo, spacca tutto”, forse non era il miglior consiglio! Lì è registrato, poi vengono montate varie parti, non è che tutto il giorno mi svegliavo e spaccavo cose!”.