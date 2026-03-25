Grande Fratello Vip, Raimondo Todaro e quel retroscena su Maria De Filippi: cosa ha detto

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Il Grande Fratello Vip sta tenendo alta l’attenzione degli italiani nonostante gli ascolti in televisione non stiano proprio brillando. Tra i protagonisti di questa edizione vi è Raimondo Todaro, che sta facendo molto discutere per la sua amicizia con Francesca Manzini. Proprio l’ex maestro di Ballando con le stelle ha raccontato un retroscena della sua vita privata nel corso delle ultime ore all’interno della casa più spiata d’Italia. L’uomo ha parlato della fine della storia d’amore con Francesca Tocca, la ballerina professionista di Amici. Il concorrente del Grande fratello Vip ha svelato che Maria De Filippi l’ha aiutato a risolvere un momento molto delicato con l’allora moglie. Raimondo Todaro ha dichiarato le seguenti parole: “Con me è stata fantastica, prima che iniziassi a lavorare lì, perché quando mi ero separato la prima volta con Francesca, lei mi ha invitato nel suo ufficio per cercare di farci fare pace”.

Grande Fratello Vip, Raimondo Todaro rivela che Maria De Filippi gli ha fatto da C’è posta per te

Raimondo Todaro ha svelato un retroscena su Maria De Filippi all’interno della casa del Grande Fratello Vip. L’ex professore di ballo di Amici ha spiegato: “Mi ha fatto un C’è posta per te privato, per dire. E io ancora non lavoravo da lei eh…”. L’uomo ha spiegato che la nota conduttrice italiana avrebbe aiutato il ballerino a fare pace con Francesca Tocca durante la loro prima separazione. Non è la prima volta che Maria De Filippi si rende protagonista di gesti del genere. La donna aveva aiutato anche Belen Rodriguez e Stefano De Martino a superare alcuni momenti difficili della loro storia d’amore, poi terminata in seguito ai tradimenti di lui.