Grande Fratello Vip, prime parole di Nicolò Brigante dopo l’abbandono: “Ho sbagliato…”

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Nicolò Brigante è stato tra i protagonisti incolore di questa edizione del Grande Fratello Vip. L’ex tronista di Uomini e Donne non è riuscito ad entrare nelle dinamiche del gioco a causa forse del suo carattere poco polemico. Nell’ultima puntata, l’uomo ha deciso di abbandonare il programma, lamentando la mancanza della sua famiglia nonostante l’arrivo della madre nella Casa per fargli cambiare idea. In queste ore, Nicolò Brigante ha rotto il silenzio in merito alla sua uscita dal Grande Fratello Vip pubblicato un messaggio nel suo profilo social. L’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto sapere: “Ci sono esperienze che non puoi spiegare, puoi solo viverle. Dentro ho messo tutto, testa, istinto, emozioni. Ho sbagliato, ho imparato, sono cresciuto. Grazie a chi mi ha sostenuto, a chi ha creduto in me, a chi mi ha fatto arrivare anche solo un messaggio o un pensiero. Adesso si riparte, a modo mio.”

Nicolò Brigante abbandona il Grande Fratello Vip

Il siciliano ha deciso di abbandonare il Grande Fratello Vip nel corso della puntata di venerdì 17 aprile. Nel corso dell’edizione, Nicolò Brigante si era avvicinato pericolosamente sia a Ibiza Altea che a Blu Barbara Prezia. Proprio con quest’ultima alcuni mormoravano un presunto flirt nonostante lei fosse fidanzata. L’ex tronista di Uomini e Donne aveva accusato una grande crisi in seguito all’eliminazione della donna. L’uomo aveva informato Blu che l’avrebbe seguita qualora fosse eliminata da gioco, cosa che ha fatto con qualche giorno di ritardo.