“Grande Fratello Vip”, eliminata Blu Barbara: quattro concorrenti in nomination

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Colpo di scena nella nona puntata del Grande Fratello Vip: Blu Barbara Prezia è stata eliminata, abbandonando definitivamente la Casa dopo il confronto decisivo con Ibiza Altea nella Mystery Room.

L’annuncio è arrivato in diretta davanti a Lucia Ilardo, chiamata a scoprire insieme a lei il verdetto del televoto. A dover lasciare il gioco è stata proprio Blu Barbara, tra la sorpresa generale degli altri concorrenti.

Come si è arrivati al televoto

La puntata è stata caratterizzata da una dinamica particolare: una catena di salvataggio decisa dal caso.

I concorrenti, ignari del meccanismo, sono stati convocati nella Mystery Room, dove hanno scelto una casella numerata. Il vip finito nella casella rossa è andato automaticamente al televoto: si tratta di Lucia Ilardo.

Da lì è partita la catena di salvataggio. Lucia Ilardo ha salvato Alessandra Mussolini, che a sua volta ha salvato Raul. Raul ha salvato Renato, che ha scelto Nicolò. Nicolò ha salvato Raimondo, seguito da Francesca Manzini, che ha messo al sicuro Marco Berry. Quest’ultimo ha salvato Paola Caruso, che infine ha protetto Adriana Volpe.

Al televoto sono così finiti Lucia Ilardo e Antonella Elia.

I nominati della settimana

Dopo l’ultimo giro di nomination, il televoto si amplia ulteriormente. I concorrenti ufficialmente in nomination sono:

Alessandra Mussolini

Antonella Elia

Adriana Volpe

Lucia Ilardo

Il pubblico è chiamato a decidere chi salvare: il concorrente più votato conquisterà un posto diretto in finale.

Verso la finale: tensione alle stelle

La competizione entra nel vivo e la tensione cresce nella Casa. Questo televoto non è come gli altri: in palio c’è la possibilità di diventare la prima finalista di questa edizione.

Strategie, alleanze e dinamiche personali stanno influenzando sempre più il gioco, rendendo il risultato tutt’altro che scontato.

Chi vuoi salvare?

La domanda è una sola: chi merita la finale del Grande Fratello Vip?

Il televoto è aperto e il destino dei concorrenti è nelle mani dei telespettatori. La prossima puntata decreterà chi riuscirà a conquistare il primo posto in finale.