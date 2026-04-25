Grande Fratello Vip, Paola Caruso perde la testa: “Infami, viscidi e bast*rdi”, con chi ce l’ha

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Il Grande Fratello Vip continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. La diretta di ieri 24 aprile ha visto Paola Caruso rientrare nella casa dopo aver passato dei giorni confinata nel monolocale. Il ritorno della Bonas di Avanti un altro sta già facendo discutere. La donna si è resa protagonista di uno sfogo choc nel cuore della notte che sta indignando il pubblico. In particolare, Paola Caruso ha dimostrato di avercela con tre concorrenti del Grande Fratello Vip. La donna ha riservato insulti choc a Francesca Manzini, Antonella Elia e Raul Dimitras. Sull’imitatrice di Striscia La Notizia, il volto tv ha dichiarato: “è una sc*ma. Inutile che ci parli, è cr*tina, non capisce nulla, è stupida, è più forte di lei. È proprio una mong… che problemi ha questa? Lei è destabilizzata mentalmente che crede ad Antonella. Ha seri problemi di testa. Questa a 36 anni si deve vergognare”.

Paola Caruso attacca Antonella Elia e Raul Dimitras al Grande Fratello Vip

Durante lo sfogo, Paola Caruso ha attaccato anche Antonella Elia, alla quale ha detto: “La peggiore è Antonella, che si è goduta lo show davanti a me e Francesca. Questa ha attuato il suo piano di vendetta, questa grande cogl…. ma che vada a…. brutta mong… Sono una massa di stupidi, maledetti, che livello di mer… sono degli sfi….”. Non contenta, la donna si è scagliata contro Raul Dimitras, che ha accusato di essere un comodino dentro la Casa. La Bonas di Avanti un altro ha concluso il suo sfogo, definendo i tre concorrenti del Grande Fratello Vip: “Infami, viscidi e bast*rdi”, tanto che avrebbe fatto di tutto pur di buttarli fuori.