Grande Fratello Vip, Antonella Elia e quel brutto gesto verso Marco Berry: cosa ha fatto

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La tensione all’interno del Grande Fratello Vip è sempre più alta. In queste ore, Antonella Elia si è resa protagonista di alcune liti all’interno della casa più spiata d’Italia. In particolare, l’ex compagna di Pietro Delle Piane ha avuto un acceso diverbio con Marco Berry, reo di aver difeso Paola Caruso da alcuni attacchi. La donna ha domandato al prestigiatore se gli stesse simpatica la Bonas di Avanti un altro. Di qui, è arrivata la risposta del concorrente del Grande Fratello Vip, che ha esclamato: “A me è simpaticissima. A me fa molto ridere. Con me non fai questo gioco! Questa è l’ottava volta che fai una scena così, metti le mani addosso…” Parole che non sono piaciute ad Antonella Elia, che ha sbottato: “A chi metto le mani addosso? Usi anche te questi mezzucci da donetta, maschio alfa? Faresti più bella figura a stare zitto”. Un discussione che si è conclusa con un “fai schifo” da parte dell’ex di Pietro Delle Piane.

Grande Fratello Vip, Antonella Elia dà un calcio al cartonato di Marco Berry

Nervi tesi all’interno del Grande Fratello Vip. Antonella Elia si è resa protagonista di un brutto gesto contro il prestigiatore che non è passato inosservato al popolo della rete. In particolare, la donna ha dato un calcio al cartonato di Marco Berry presente nella casa più spiata d’Italia. La soubrette ha esclamato rivolta a Francesca Manzini, che in quel momento stava lavando dei piatti: “Io un calcio glielo do’” prima di gettare il cartonato in terra. Non è la prima volta che la donna si rende protagonista di gesti del genere. Solo alcune ore prima, Antonella Elia aveva scagliato dei cocchi in terra, con l’intenzione di aprirli. Un gesto che aveva preoccupato alcuni inquilini all’interno del programma.