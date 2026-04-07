Grande Fratello Vip, incidente per Raimondo Todaro nella casa: cos’è accaduto

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I protagonisti del Grande Fratello Vip continuano a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. In queste ore chi sta facendo molto parlare di sé è Raimondo Todaro, diventato famoso in Italia grazie a Ballando con le stelle. Il maestro di ballo si sta mettendo in mostra sia per la sua complicità con Francesca Manzini sia per il suo carattere senza peli sulla lingua. Proprio l’uomo si è reso protagonista di un piccolo incidente che poteva avere gravi conseguenze all’interno del Grande Fratello Vip. Tutto è iniziato quando gli autori hanno organizzato una caccia alle uova di Pasqua dentro la Casa. Durante le ricerche delle sopracitate uova, Raimondo Todaro ha fatto cadere una lampada che si è frantumata in mille pezzi dopo essere finita in terra. L’incidente ha preoccupato agli altri gieffini che hanno esclamato: “Oddio”, “Oh mamma” ma anche “Ti sei tagliato?”.

Grande Fratello Vip, Raimondo Todaro ha fatto cadere una lampada

Piccolo incidente per Raimondo Todaro all’interno della casa del Grande Fratello Vip. L’ex maestro di Ballando con le stelle ha fatto cadere una lampada di vetro che poteva avere conseguenze ben più di gravi di solo un grande spavento. Nel frattempo, l’uomo ha fatto molto parlare per un ballo sexy con cui è stato protagonista insieme ad Alessandra Mussolini. Il video dell’accaduto ha fatto il giro della rete, tanto da diventare virale in breve tempo. I due riproporranno il ballo in occasione della diretta, in programma il 7 aprile in prima serata su Canale 5.