Grande Fratello Vip, incidente per Alessandra Mussolini nella Casa: cos’è accaduto

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Alessandra Mussolini è tra le protagoniste assolute di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip, che è iniziata da una settimana sui teleschermi di Canale 5. L’ex parlamentare si è già messa in mostra grazie al suo carattere senza peli sulla lingua che l’ha portata a scontrarsi sia con Selvaggia Lucarelli che col resto degli inquilini nella Casa. In queste ore, la donna è rimasta vittima di un incidente all’interno del Grande Fratello Vip. In particolare, Alessandra Mussolini è volata rovinosamente in terra mentre usciva dal bagno e tornava verso la camera. La caduta è stata notata da Renato, che si è prontamente alzato dal suo letto per soccorrere la donna rimasta distesa in terra.

Grande Fratello vip, Alessandra Mussolini è caduta

L’ex parlamentare è caduta mentre usciva dal bagno della casa del Grande Fratello Vip. Il video l’incidente avvenuto ad Alessandra Mussolini è diventato virale in breve tempo sui social. La donna è tra le concorrenti più apprezzate di questa edizione forse per le sue uscite senza peli sulla lingua. Proprio la concorrente si è resa protagonista di un’accesa lite con Francesca Manzini. La donna ha accusato l’ex imitatrice di Striscia La Notizia di essere una persona falsa e costruita. Di qui, è arrivata la reazione di Francesca, che ha accusato Alessandra di giocare sporco visto che mette zizzania nella casa.