Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini contro Francesca Manzini: “Mi vuoi menare? Fallo”

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Alta tensione all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Alessandra Mussolini e Francesca Manzini hanno dimostrato di non andare d’accordo. L’imitatrice è apparsa particolarmente risentita per i commenti dell’ex parlamentare, rea di averla accusata di essere una persona falsa. Durante un dialogo all’interno della casa del Grande fratello Vip, Francesca Manzini ha dichiarato su Alessandra Mussolini: “Quello che fa è orrendo, è cattiveria gratuita, sciocca. Non ironizza, non scherza, dice cose pesanti. Mi ha detto che non sono vera, ha detto che non sono mai autentica. Ha detto delle cose in modo gratuito, infantile e spietato. Quella è una donna che mette zizzania. Le piace creare casino ed è brutto. Non è un gioco bello, ma è un gioco sporco”

Alessandra Mussolini e le pesanti accuse contro Francesca Manzini al Grande Fratello vip

Nel corso del pomeriggio all’interno del Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini ha parlato della brutta lite avuta con Francesca Manzini dopo la puntata. L’ex parlamentare parlando con Antonella Elia ha fatto delle pesanti accuse contro l’imitatrice, dichiarando in questo modo: “C’è stato un aumento della tensione e lei mi ha fatto un gesto brutto. Allora io le ho detto ‘menami, coraggio, fallo!’. Lei allora mi ha detto, ‘no, ti chiedo scusa di questo mio gesto’. Io le ho detto, ‘non mi chiedere scusa, ti sei sentita di fare questo gesto, allora fallo davvero’. È successo oggi pomeriggio. Lei è vera solo quando recita, per il resto ha paura di uscire allo scoperto. Io non le credo.” La donna ha concluso, ammettendo che Francesca si vergogna di stare nel reality show e di aver scelto di farlo.