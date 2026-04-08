Grande Fratello Vip, gesto choc di Renato Biancardi contro Lucia Ilardo: cosa ha fatto

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Il Grande Fratello Vip continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. L’ultima puntata ha totalizzato il 16% di share per oltre 2 milioni di telespettatori, riuscendo a contrastare la concorrenza delle altre reti. Tra i protagonisti della diretta del 7 aprile vi è stato Renato Biancardi, che è finito al centro della polemica per il suo comportamento avuto nei confronti di Lucia Ilardo. Selvaggia Lucarelli ha accusato il napoletano di aver sparlato e reso pubblica l’intimità con l’ex protagonista di Temptation Island durante una chiacchierata con Ibiza Altea. Una scoperta che non è andata giù a Lucia Ilardo, la quale ha deciso di nominarlo durante le nomination al Grande Fratello Vip.

Renato Biancardi, brutto gesto verso Lucia Ilardo al Grande Fratello Vip

Nelle ore prima della diretta, Renato Biancardi si era ero protagonista di un gesto choc nei confronti di Lucia Ilardo. In un video pubblicato su X dai fans del Grande Fratello Vip si vede il concorrente napoletano fare il gesto di rimettere al passaggio dell’ex protagonista di Temptation Island. Un brutto gesto che è stato pesantemente criticato dal popolo della rete come questo utente che ha scritto: “Renato che fa il gesto di vomitare quando Lucia esce dal confessionale! Si dovrebbe fare un montaggio con tutte le cose dette e fatte da lui in questi giorni: RIDICOLO!”.