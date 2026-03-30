Grande Fratello Vip, Francesca Manzini sorprende Raimondo Todaro: poi litiga con Giovanni Calvario

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Il Grande Fratello Vip continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. Tra le assolute protagoniste di questi primi giorni vi è Francesca Manzini. L’imitatrice si è messa in luce oltre per i suoi scontri con Alessandra Mussolini sia per la sua amicizia particolare con Raimondo Todaro. Proprio la donna ha sorpreso i fans del Grande Fratello Vip nel corso delle ultime ore quando ha fatto una vera e propria dichiarazione d’amore all’ex maestro di Ballando con le stelle. Tutto è iniziato quando Francesca Manzini ha deciso di fare una sauna insieme all’uomo. In questo frangente, l’imitatrice ha preso parola, dichiarando a Raimondo Todaro: “Il rapporto che ho con te non ce l’ho con gli altri. C’è questa affinità e mi fai stare bene. Tu sei un regalo per me. Perché come sai, essendo io chiusa da quel punto di vista, tu sei quell’affetto che mi fa essere più morbida. Non ti spaventare per quello che ti sto dicendo. Spero che la cosa sia reciproca, con tutto il rispetto per Genoveffa”, facendo riferimento all’attuale compagna del ballerino.

Francesca Manzini ha fatto una dichiarazione a Raimondo Todaro al Grande Fratello Vip

Francesca Manzini ha fatto una dichiarazione d’amore a Raimondo Todaro all’interno del Grande Fratello Vip. L’imitatrice ha sorpreso l’ex insegnante di ballo di Amici di Maria De Filippi, che ha concordato con lei sul fatto che abbiano un rapporto speciale. Nel frattempo, la donna si è resa protagonista di un’accesa lite con Giovanni Calvario nel cuore della notte. La gieffina ha messo in dubbio l’uomo, convinta che si preoccupi troppo di come appare agli occhi esterni. Accuse seccamente smentite da Giovanni, il quale ha dichiarato: “Io ho subito mostrato tutto.”