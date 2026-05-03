Grande Fratello Vip, ex gieffino duro contro Antonella Elia: “E’ da Tso”

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Il Grande fratello vip continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. Tra le protagoniste assolute di questa edizione vi è Antonella Elia, la quale è stata proclamata prima finalista alcune settimane fa. In queste ore, l’ex fidanzata di Pietro Delle Piane è finita al centro di un duro commento da parte di un ex gieffino, che ha partecipato con lei ad una vecchia edizione del Grande fratello vip. Si tratta di Patrick Pugliese, il quale ha commentato in questo modo: “raccomandata roba da Tso” un utente che gli chiedeva com’era possibile che Antonella Elia venisse richiamata in televisione nonostante il suo comportamento a volte fuori dalle righe. L’uomo ha dimostrato di non aver sotterrato l’ascia di guerra contro la gieffina, con la quale aveva avuto accesi scontri in televisione.

Patrick Pugliese e Antonella Elia hanno partecipato insieme al Grande fratello vip nel 2020

Patrick Pugliese ha commentato il comportamento di Antonella Elia all’interno del Grande fratello vip. L’uomo e l’ex fidanzata di Pietro Delle Piane avevano partecipato insieme all’edizione andata in onda nel 2020. In quell’occasione, l’ex gieffino e la donna si erano resi protagonisti di aspri scontri che avevano tenuto alta l’attenzione del pubblico. Antonella Elia era arrivata ad accusare l’uomo di averla spinta durante un lavaggio piatti. Un’accusa che era stata prontamente smentita da Patrick.