Grande Fratello Vip, ex gieffino contro Raimondo Todaro: “Illude”, parole di fuoco

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Il Grande Fratello Vip continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. Tra i protagonisti di questa edizione vi è stato Giovanni Calvario, il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sua esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia. L’uomo ha spiegato: “Bisogna essere fedeli a quello in cui si crede sempre, nonostante ci sia la tempesta, andare dritti.” L’ex gieffino ha quindi aggiunto di non aver usato strategie all’interno del Grande Fratello Vip ma di essere stato sé stesso. Giovanni Calvario ha quindi aggiunto: “Se la strategia è quella di litigare con tutti i maschi, non so se fosse quella giusta.” Durante l’intervista, l’uomo ha svelato il nome del concorrente che l’ha sorpreso maggiormente. Giovanni ha riferito di aver scoperto un’affinità culturale con Dario Cassini, il comico romano uscito nella prima settimana di programma.

Grande Fratello Vip, Giovanni Calvario contro Raimondo Todaro

Giovanni Calvario ha poi fatto il nome del concorrente che l’ha sorpreso in negativo. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha usato parole di fuoco verso Raimondo Todaro, dichiarando in questo modo: “Ma secondo me è un malessere, è una persona che illude, è una persona che sta illudendo molto”. Parole di elogio, invece, per Blu Barbara Prezia, definita in molti la comodina di questa edizione del reality show. Giovanni Calvario ha riferito di trovare la donna molto paura: “è una persona che ascolta molto le energie degli altri e quindi, quando abbiamo fatto l’equinozio e tanto altro, lei non è stata solo una spettatrice è stata protagonista.”