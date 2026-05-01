Grande Fratello Vip cambia programmazione: la scelta a sorpresa di Mediaset

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Il Grande Fratello Vip continua a intrattenere il pubblico italiano. Il reality show guidato da Ilary Blasi è visto in media da 2 milioni di telespettatori, ascolti che fanno ben sperare per la prossima edizione in partenza da settembre su Canale 5. In queste ore, Mediaset ha annunciato un cambio di programmazione per quanto concerne la messa in onda del reality show. In particolare, il Grande Fratello Vip non andrà in onda stasera 1° maggio per permettere al pubblico di festeggiare la festività senza perdere nessun colpo di scena dalla Casa. Al suo posto, i piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di trasmettere Il diavolo veste Prada, il film con protagonista Anne Hathaway attualmente al cinema con l’attesissimo sequel.

Grande Fratello Vip non va in onda per il 1° maggio

Il reality show non andrà in onda stasera 1° maggio, trasmettendo al suo posto uno dei film cult del cinema. Il Grande Fratello Vip tornerà regolarmente in onda martedì 5 maggio in prima serata sui teleschermi di Canale 5. Il programma vedrà Ilary Blasi proclamare il secondo finalista di questa appassionante edizione che andrà ad aggiungersi ad Antonella Elia. Secondo alcuni sondaggi in rete ci sarebbero buone possibilità di vedere una tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe ottenere l’accesso alla finale del programma in programma martedì 19 maggio su Canale 5.