Grande Fratello Vip cambia di programmazione: la novità per il pubblico di Canale 5

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Il Grande Fratello Vip è tra i programmi attualmente in onda in Italia. Il reality show condotto da Ilary Blasi va in onda ogni martedì e venerdì sui teleschermi di Canale 5 con un discreto successo in termini di ascolti. Una programmazione che però è destinata a cambiare molto presto. Secondo quanto riportato da Superguidatv, Mediaset ha annunciato una variazione di palinsesto per quanto riguarda il Grande Fratello Vip. In particolare, i piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di cancellare la doppia puntata settimanale. Dalla settimana del 20 aprile, infatti, il programma condotto da Ilary Blasi andrà in onda con un solo appuntamento al martedì. Nel trafiletto presente sul portale Superguidatv si legge: “Vengono eliminate le puntate previste per martedì 21 e venerdì 24 aprile. Al loro posto viene inserita una nuova puntata speciale mercoledì 22 aprile”

Mediaset cancella il raddoppio settimanale del Grande Fratello Vip

Il reality show non avrà più il raddoppio settimanale a partire dalla settimana del 20 aprile. Per questo motivo, le prossime puntate del Grande Fratello Vip saranno previste per martedì 21 e 28 aprile mentre la finale in programma il 5 maggio. I piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di non prolungare quest’edizione del programma sia a causa degli ascolti non ancora brillanti ma anche per gli impegni di Ilary Blasi. La bionda conduttrice registrerà a giugno le nuove puntate di Battiti Live, in programma in estate in prima serata sui teleschermi di Canale 5.