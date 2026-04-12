Grande fratello vip, gesto choc di Antonella Elia nella casa: Raul Dimitras indignato

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Animi incandescenti nella casa del Grande fratello vip. Nel corso delle ultime ore, Antonella Elia si è resa protagonista di diversi scontri all’interno del reality show, culminati con un gesto choc. In particolare, la donna prima si è scontrata con Paola Caruso e poi con Marco Berry, dove sono volati anche delle offese. Proprio in questa circostanza, l’ex compagna di Pietro Delle Piane ha fatto un gesto che ha destato la sorpresa da parte del pubblico. In particolare, Antonella Elia ha scaraventato dei cocchi in terra con l’intenzione di aprirli. Il gesto ha impaurito Alessandra Mussolini ed inalberato Raul Dumitras, che ha accusato Antonella Elia di aver avuto un comportamento non consono all’interno del Grande fratello vip.

Raul Dimitras indignato dal comportamento di Antonella Elia al Grande fratello vip

Antonella Elia ha aperto dei cocchi, gettandoli con forza in terra dove si sono rotti in tanti pezzi. Il gesto, forse di frustrazione, ha allarmato alcuni concorrenti come Raul Dumitras, che è apparso indignato dal comportamento della concorrente del Grande fratello vip. La donna non è nuova a gesti del genere. Nei giorni scorsi, l’ex compagna di Pietro Delle Piane aveva avuto una vera e propria crisi di nervi a causa di un’imitazione fatta da Alessandra Mussolini. In quell’occasione, la donna aveva sbattuto le mani sul tavolo prima di venire portava in giardino da Raimondo Todaro.