Grande fratello vip, Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono tornati insieme?

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Antonella Elia ha appena concluso la sua esperienza all’interno del Grande fratello vip dov’è arrivata in seconda posizione. Nel corso del programma, la bionda soubrette ha tenuto alta l’attenzione del pubblico sia per la sua amicizia ritrovata con Adriana Volpe che per la sua storia d’amore con Pietro Delle Piane. Nella finale andata in onda lo scorso 19 maggio, la donna era apparsa propensa a dare una seconda chance all’ex fidanzato, che l’aveva raggiunta all’interno della casa del Grande Fratello Vip per farle una sorpresa. A distanza di alcuni giorni, ecco che i due sono tornati a farsi vedere insieme, tanto da ipotizzare un possibile ritorno di fiamma. Antonella Elia ha pubblicato alcune storie nel suo profilo Instagram in cui la si vede festeggiare il compleanno di Pietro Delle Piane. In un filmato si vede i due spegnere insieme le candeline e poi abbracciarsi teneramente.

Grande fratello vip, Antonella Elia alla festa di compleanno di Pietro Delle Piane

La seconda classificata del Grande fratello vip potrebbe essersi riavvicinata a Pietro Delle Piane. I due sono stati visti insieme ad una festa organizzata per il compleanno dell’attore. In una recente intervista concessa a TGCOM24 subito dopo la finale del reality show, Antonella Eli aveva dichiarato: “Ho parlato con Pietro appena uscita. Gli voglio un bene immenso, è come se avessi perso un braccio quando l’ho lasciato. Sarà nella mia vita per sempre, ma come amico. Ieri a mezzanotte e 6 minuti gli ho fatto gli auguri di compleanno. Ma non torno indietro nella mia decisione di chiudere la relazione, non l’ho mai fatto nella mia vita. Quando chiudo, chiudo”. Una situazione che oggi potrebbe essere cambiata perché si sa l’amore fa giri immensi e poi ritorna…