Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini abbandona il reality show? “Non mi diverto più”

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Il Grande Fratello Vip continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. Ieri 28 aprile sono stati quasi 2 milioni di telespettatori che hanno assistito alla diretta del reality show targato Mediaset. Una puntata che ha visto Alessandra Mussolini tra le assolute protagoniste. In queste ore, però, l’ex deputata europarlamentare ha avuto un vero e proprio crollo in seguito ad una lite avvenuta con Antonella Elia subito dopo la diretta. La prima finalista del Grande fratello Vip ha usato toni accesi nei confronti di Alessandra Mussolini, tanto da dichiarare: “Basta dirmi che sono contro le donne. Comare, hai rotto! Stai zitta! Non rompere, mangia e stai zitta. Muta, vai a parlare in camera, vattene. Non ti sopporto più. Ancora con questa storia che io odio le donne, non devi nemmeno dirlo per scherzo”.

Alessandra Mussolini ha minacciato di abbandonare il Grande Fratello Vip

L’affondo di Antonella Elia ha ferito Alessandra Mussolini, la quale è scappata a piangere in giardino dov’è stata raggiunta dagli altri inquilini della casa del Grande fratello vip. L’ex deputata europarlamentare ha fatto un annuncio che ha destabilizzato sia compagni di gioco che fans: “Non ce la faccio più, me ne vado. Ora vado in confessionale e gli dico che esco. Non è più un gioco. Mi sono stufata di quella brutta, è un’aquila brutta. Io volevo mangiare tranquilla. Quando ero piccola e mio padre veniva a trovarci la domenica a pranzo succedevano sempre queste cose, scoppiava il delirio, era un disastro con questo clima qui. Da allora, almeno a tavola voglio stare serena. Volevo mangiare i miei spaghetti in santa pace e Antonella non mi dà tregua”. La donna ha concluso lo sfogo, dichiarando: “Avete vinto, domani esco. Avete vinto, mi avete nominato in sei. Poi c’è quella matta! Io non posso più avvelenarmi lo stomaco per lei. Mi dispiace, ma avviso gli autori che vado via, sì, esco davvero. Ma voi siete matti, non resto. Non mi diverto più e sto male, quindi io lascio tutto”. Chissà se Alessandra Mussolini abbandonerà il reality show a pochi giorni dalla finale.