Grande Fratello Vip, Adriana Volpe lascia il reality show? “Non ce la faccio”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La nuova edizione del Grande Fratello Vip è iniziata da una settimana e già sta mettendo a dura prova i concorrenti al suo interno. Tra le protagoniste assolute: Adriana Volpe, che ha fatto il suo ingresso lo scorso venerdì insieme ad altre tre concorrenti. La conduttrice ha avuto un momento di forte crisi subito dopo la diretta del 20 marzo. La donna è apparsa intenzionata ad abbandonare il Grande Fratello Vip in seguito ad un’aspra lite avuta con Antonella Elia. Subito dopo la puntata, Adriana Volpe ha avuto modo di confrontarsi con la soubrette, dichiarando: “Io ti credevo davvero amica, quando in tv hai detto che non lo eri, per me è stato un colpo durissimo. Ero alla comunione del figlio del tuo ex fidanzato, credevo di far parte dei vostri affetti più cari. Vorrei tanto essere a casa adesso! Voglio andare a casa. Sto proprio male adesso. Devo ripartire da qui, perché non ce la faccio. Sono in crisi ora, penso anche a come staranno adesso a casa mia. Mia figlia cosa penserà adesso? Come starà? Io non ce la faccio. Basta, io non ho più senso qui“.

Adriana Volpe ha minacciato di abbandonare il Grande Fratello Vip

Adriana Volpe ha minacciato di abbandonare il Grande Fratello Vip in seguito alla discussione avuta con Antonella Elia. Quest’ultima ha provato a rincuorare la conduttrice, dichiarando: “Sei stata splendida. Io ti vedevo come una maestrina, una dura, invece sei un angelo. Improvvisamente la verità è uscita dai tuoi occhi. Sei un angelo, con due ali giganti, sei luce pure. Tu sei bellissima, sei bella, ti sto accanto, io ti starò vicina.” Antonella Elia ha quindi suggerito alla donna di inviare un messaggio alla figlia per tranquillizzarla: “Se stai male vai dagli autori e chiedi loro di mandarle un messaggio. Digli che stai male e se puoi inviare un messaggio per tranquillizzare la tua piccola. Questa tua fragilità è pazzesca, non spaventarti e non dire che vuoi andartene. Qui con te ci sono io e non devi stare così”.