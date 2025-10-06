Grande Fratello, una coppia dell’ultima edizione si è lasciata: ecco chi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’ultima edizione del Grande fratello ha visto la nascita di molte storie d’amore. Tra queste vi è quella formata da Federica Petagna e Stefano Tediosi, che si erano conosciuti all’interno di Temptation Island. Proprio la coppia è finita al centro di un’indiscrezione riportata da Deianira Marzano sui social. I due ex gieffini avrebbe deciso di porre fine alla loro storia d’amore come riportato dall’esperta di gossip. Nella segnalazione postata da Deianira Marzano si leggono le seguenti parole: “Federica Petagna è in forte crisi con Stefano. Si stanno per lasciare, lo dice un’amica di lei. L’ho appena vista in stazione a Milano Centrale, da sola con la valigia. Penso che stia tornando a Napoli”.

Federica Petagna e Stefano Tediosi avrebbero deciso di porre fine alla loro storia d’amore nata al Grande fratello. Solo poche settimane fa, l’ex gieffina aveva aggiornato i suoi fan su come stava procedendo la relazione con l’ex tentatore di Temptation Island. In quell’occasione, la donna aveva dichiarato le seguenti parole: “Siamo felicemente incasinati. Viviamo insieme. Il nostro è un rapporto vero, fatto di risate, siamo complici e ci confrontiamo su tutto. Nella convivenza non manca qualche piccolo litigio, ma ci sta. Se mi piacerebbe diventare mamma in futuro? Assolutamente si, penso che essere genitore sia uno dei compiti più belli e complessi. Quando arriverà il momento giusto, sarò pronta a dare tutto ciò che ho.” A distanza di qualche settimana, la coppia sembra abbia deciso di prendere strade separate.