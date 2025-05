Due ex gieffini criticano Helena Prestes e Javier Martinez: “E’ troppo presto”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez si stanno godendo alcuni giorni a Napoli. La coppia nata all’interno del Grande Fratello ha raggiunto una grande popolarità in seguito all’uscita dalla casa del Grande Fratello. Nel corso delle ultime ore, gli Helevier – cosi si fanno chiamare in rete – sono finiti al centro di un attacco da parte di due ex gieffini, che hanno condiviso con loro l’esperienza televisiva. Si tratta di Luca Giglioli e Yulia Bruschi che sono intervenuti a Casa Lollo 2, format prodotto da LolloMagazine.it. Durante la chiacchierata, la coppia ha dato la propria opinione in merito alle recenti dichiarazioni di Helena Prestes e Javier Martinez. Proprio questi ultimi avevano ammesso al settimanale Chi di sognare di creare una loro famiglia e di sposarsi. Di qui, è arrivato il commento dei due ex gieffini che hanno dichiarato: “Sono ancora all’inizio, è presto per fare progetti così importanti”.

Luca Giglioli e Yulia Bruschi credono che Helena Prestes e Javier Martinez stiano correndo troppo con la loro relazione

Luca Giglioli e Yulia Bruschi hanno sostenuto che gli Helevier stiano correndo un po’ troppo con la loro relazione. Un commento che al momento non ha ottenuto replica da parte di Helena Prestes e Javier Martinez. Questi ultimi si stanno godendo la loro nuova fuga d’amore da Napoli, dando l’impressione di volersi distaccare da quelle che erano le dinamiche del Grande Fratello. Di recente, la modella brasiliana e il pallavolista argentino hanno fatto tappa in un centro commerciale campano dove sono stati assaliti dai fan. A raccontare l’accaduto è stata la seconda classificata del reality show in un video postato su Tiktok. La donna ha ammesso di star facendo un altro Gf a causa dei fan che continuamente le chiedono foto e video.