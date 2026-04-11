Grande Fratello, Tommaso Franchi ha un nuovo amore? La reazione di Mariavittoria Minghetti

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Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti sono stati tra i protagonisti del Grande fratello trasmesso nel 2024 sui teleschermi di Canale 5. In quel contesto televisivo, l’idraulico senese e la dottoressa romana avevano iniziato una storia d’amore che aveva fatto sognare il pubblico italiano. Nelle ultime settimane, i Tommavi hanno deciso di porre fine alla loro relazione, non essendo riusciti a superare una grave crisi. In queste ore, Mariavittoria Minghetti è tornata alla ribalta per un commento ad un rumors reso noto da Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha pubblicato uno screenshot in cui l’ex concorrente del Grande Fratello risponde ad un commento di un utente in cui afferma che Tommaso Franchi ha trovato l’amore al fianco di un’avvocatessa 26enne. La dottoressa romana ha risposto sarcasticamente: “Beata lei.”

Grande Fratello, ex gieffino e la frecciatina social verso Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi

Mariavittoria Minghetti sembra aver dimenticato Tommaso Franchi, con il quale ha avuto una storia d’amore durata per più di un anno. Proprio i Tommavi sono finiti al centro dell’attenzione per un commento da parte di un ex gieffino, che ha condiviso con loro l’esperienza al Grande Fratello. Si tratta di Alfonso D’Apice che rispondendo ad un utente su Instagram ha scritto: “Anche se il piccolo Napoleone difficilmente sbaglia, non so davvero a cosa tu ti riferisca…” Per molti fans è sembrata come una frecciatina social rivolta ai Tommavi, con i quali aveva avuto un trascorso all’interno del reality show a quel tempo condotto da Alfonso Signorini.