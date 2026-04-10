Ex gieffino, frecciatina social contro Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti? L’accaduto

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Il Grande Fratello 2024 ha visto la nascita di diverse storie d’amore. Tra queste vi è quella formata da Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi. La dottoressa romana e l’idraulico senese sono tornati alla ribalta nel corso delle ultime settimane a causa della loro decisione di dividere le proprie strade. La rottura dei Tommavi ha scatenato la reazione anche di un ex gieffino, che aveva avuto a che fare con loro all’interno del Grande Fratello 2024. Scendendo nei dettagli, Alfonso D’Apice ha aperto un box domande su Instagram e a questo commento di un utente: “Hai visto che alla fine ci hai preso sulla coppia sui cui hai scommesso sulla durata” ha risposto in questo modo: “Anche se il piccolo Napoletano difficilmente si sbaglia. Non so davvero a chi ti riferisci”. Parole che per molti utenti sono sembrate come una frecciatina nei confronti di Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi.

Alonso D’Apice e la frecciatina verso Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi

Alfonso D’Apice sembra aver lanciato una frecciatina nei confronti di Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi, coi quali aveva avuto alcuni scontri all’interno del Grande Fratello 2024. Durante il reality show condotto a quel tempo da Alfonso Signorini, l’ex gieffino napoletano si era avvicinato pericolosamente alla dottoressa romana, che però aveva preferito l’idraulico senese. Una storia, quella dei Tommavi, durata per più di un anno fino alla sua conclusione alcune settimane fa. Alfonso D’Apice, invece, continua la sua relazione con Chiara Cainelli, anche lei protagonista del GF 2024.