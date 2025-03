Grande Fratello, Stefania Orlando sbotta contro Luca Giglio: “Fai l’avvocato di Lorenzo”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri 10 marzo è andata in onda una nuova diretta del Grande Fratello in prima serata sui teleschermi di Canale 5. Tra le protagoniste assolute c’è stata anche Stefania Orlando, la quale si è resa protagonista di diversi scontri con Shaila Gatta, Beatrice Luzzi e Luca Giglio. Proprio con quest’ultimo, la donna ha avuto un acceso dibattito anche dopo la diretta del Grande Fratello. Tutto è iniziato quando Stefania Orlando ha fatto la sua nomination, dove ha fatto il nome di Luca Giglio, accusando di essere un comodino all’interno della casa di Cinecittà. Da lì a poco è nata una lite che è proseguita fino a dopo la diretta. Il parrucchiere emiliano ha sparato a zero contro la concorrente, accusandola di avere poca sensibilità. Stefania Orlando, a questo punto, ha perso la pazienza ed ha sbottato: “Volete farmi passare come carnefice quando alla fine io non faccio niente meno di quello che hanno fatto tutti gli altri. Io sento delle clip su di me e non dico niente. Tira fuori chi è Giglio, invece di fare l’avvocato difensore di Lorenzo”.

Grande Fratello, nervi tesi tra Luca Giglio e Stefania Orlando

Nervi tesi all’interno della casa del Grande Fratello. Luca Giglio e Stefania Orlando hanno avuto una lite infuocata subito dopo la diretta. Alla discussione si è aggiunta Chiara Cainelli, che ha cercato di difendere l’amico: cosa che non è stata apprezzata da Stefania, la quale l’ha pregata di farsi da parte. La donna stanca ha dichiarato: “Se non ti interessa niente, non passare mentre parlo con Chiara a fare le battutine come un bambino di tre anni perché ci sei rimasto male. Pazienza.” Inoltre, Stefania Orlando ha dichiarato che non si rendono conto che sconfinano dal gioco alle offese personali. La donna ha detto: “io ti ho detto che per me sei un uomo che non si espone, non è un’offesa. Tu mi hai accusata di essere insensibile.” Luca Giglio ha quindi ribattuto, accusandola di averlo messo in cattiva luce nella mistery solo per fare una clip. La donna ha cercato di chiarire la situazione dopo essere stata nominata per la terza volta da lui.