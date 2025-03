Grande Fratello, Simone Costa fa altre rivelazioni su Yulia Bruschi: “Abbiamo dormito insieme”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri Simone Costa è stato intervistato da 361 Lounge dov’è tornato a parlare di Yulia Bruschi e del loro rapporto dopo che è uscita dal Grande Fratello. Di recente, l’imprenditore ha affermato di continuare a vedere l’ex fidanzata. La donna starebbe quindi con un piede in due scarpe, considerando che è legata sentimentalmente a Luca Giglio, il parrucchiere romagnolo conosciuto al Grande Fratello. Peccato che Yulia abbia smentito categoricamente un ritorno con Simone Costa, affermando che si tratta di una vendetta personale. Tra i due pende una denuncia per aggressione da parte di Yulia, che starebbe mantenendo i rapporti civili che però sarebbero stati travisati. Ma ecco, che ieri Simone ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni durante il talkshow condotto da Cecilia Capriotti.

Simone Costa ha dormito insieme con Yulia Bruschi dopo il Grande Fratello

Simone Costa è tornato a parlare di Yulia Bruschi e del loro rapporto. L’imprenditore toscano ha affermato di aver regalato all’ex concorrente del Grande Fratello due anelli, uno dei quali un anello di fidanzamento che lei non si è tolta. L’uomo ha detto le seguenti parole. “Non so se era un segnale ma lei ha anche detto che era il suo portafortuna.” L’imprenditore ha poi dato una risposto confusa alla domanda se hanno dormito insieme. Simone ha affermato: “Si, una volta uscita dal Gf ha dormito da me. Più che dormito insieme. Se abbiamo fatto l’amore? Non te lo dico.” Capitolo San Valentino, Simone ha affermato di aver comprato un regalo per la modella toscana per poi essersi allontanati. La donna è andata via dopo aver fatto le valigie. Alla domanda di dare un consiglio a Luca Giglio, l’uomo ha dichiarato: “Scappa, no, lo deve sapere lui è grande”.