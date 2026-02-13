Grande fratello, Simona Ventura pazza di Rasha Younes e Omer Elomari: il gesto social

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

il Grande fratello 2025 ha visto la nascita di diverse storie d’amore. Tra queste vi è quella formata da Rasha Younes e Omer Elomari. I Rashmer – così si fanno chiamare in rete dai fans – sono finiti al centro di un commento da parte di un volto dello spettacolo italiano molto conosciuto. Si tratta di Simona Ventura, la conduttrice dell’ultima edizione del Grande fratello. La donna si è resa protagonista di uno speciale gesto nei confronti di Rasha Younes e Omer Elomari. In particolare, la conduttrice ha pubblicato il seguente commento sotto un articolo sulla coppia apparso su Instagram: “Persone perbene che meritano un amore così grande.” La donna ha dimostrato di essere una grande fans della storia nata tra i due ex gieffini.

Simona Ventura aveva fatto una cena con Rasha Younes e Omer Elomari dopo il Grande fratello

Simona Ventura ha usato parole di elogio nei confronti di Rasha Younes e Omer Elomari, che ha avuto come concorrenti del suo Grande fratello. Proprio la conduttrice e la coppia si erano incontrati non molte settimane fa in un ristorante di Milano per una cena. La donna ha dimostrato di aver mantenuto i rapporti con alcuni ex gieffini che aveva fortemente voluto all’interno del suo programma. Un’edizione, quella condotta da Simona Ventura, che non ha ottenuto il successo sperato, tanto da siglare un flop dopo l’altro a causa della fortissima concorrenza delle altre reti.