Grande Fratello, ex gieffino inedito su Rasha Younes e Omer Elomari: “Sembra…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Rasha Younes e Omer Elomari si sono conosciuti e innamorati nel corso del Grande Fratello 2025, vinto da Anita Mazzotta. Proprio i Rashmer sono finiti al centro di un commento da parte di un ex gieffino, che ha condiviso con loro l’esperienza all’interno del reality show targato Mediaset. Si tratta di Matteo Azzali, l’ex pugile uscito nelle prime fasi del programma condotto da Simona Ventura. L’uomo ha rilasciato un’intervista a Lorenzo Pugnaloni dove ha dato la sua opinione in merito alle coppie nate nell’ultima edizione del Grande Fratello. L’ex pugile ha dichiarato le seguenti parole: “Rasha e Omer si vedono quasi sempre e vivono d’amore e d’accordo, sembra una favola. Jonas e Anita si vedono quasi tutti i fine settimana. Mattia, invece, si è proprio trasferito a Milano da Grazia”.

Grande Fratello, Rasha Younes svela i punti di forza della sua storia con Omer Elomari

Nel frattempo, Rasha Younes è tornata a far parlare di sé nella giornata di ieri 12 febbraio quando ha aperto un box di domande nel suo profilo Instagram. In questo frangente, la social media manager di Pomezia ha risposto ad alcune curiosità da parte dei suoi fans in merito alla storia d’amore con Omer Elomari nata all’interno del Grande Fratello. La donna ha risposto in questo modo a chi le chiedeva quali fossero i punti di forza della sua relazione con il siriano: “Sono tanti ma ti dico i più importanti. La sincerità, la comunicazione ed il prendersi cura costantemente l’uno dell’altro.”