Grande Fratello, Rasha Younes e Omer Elomari di nuovo insieme: la mossa spazza crisi

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Rasha Younes e Omer Elomari sono stati tra i protagonisti del Grande Fratello 2025. La social media manager romana e l’imprenditore romano stanno insieme da ormai qualche mese e di recente sono finiti al centro del gossip per alcune voci di crisi. Molte indiscrezioni avevano riportato che i Rashmer stavano attraversando un momento difficile del loro rapporto. Ma ecco, che Rasha Younes ha compiuto un gesto social che ha spazzato le voci di crisi che stavano circolando sempre più forti in rete. L’ex protagonista del Grande Fratello 2025 ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui si vede Omer Elomari fare una partita di beach volley presso un lido balneare della costa romana. I fans della coppia hanno così tirato un sospiro di sollievo.

Grande Fratello, Rasha Younes e Omer Elomari insieme a Roma

I Rashmer si trovano insieme a Roma. Rasha Younes e Omer Elomari hanno passato una giornata in riva al mare come rivelato dalle storie pubblicate da lei su Instagram. In queste settimane, la social media manager di Pomezia aveva alzato la voce contro coloro che l’avevano diffamata e attaccata sui social. L’ex concorrente del Grande Fratello aveva scritto un lungo messaggio sui social: “Negli ultimi giorni ho ricevuto attacchi e diffamazioni. Ho già provveduto a dare mandato al mio legale per formalizzare una diffida: da questo momento ogni ulteriore contenuto verrà valutato e trattato nelle sedi opportune per la tutela della mia immagine e quella della mia persona.”