Grande fratello, Rasha Younes smentisce la crisi con Omer Elomari ma qualcosa non quadra

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Il Grande fratello ha visto la nascita di diverse storie d’amore. Tra queste vi è quella formata da Rasha Younes e Omer Elomari, i quali sono finiti al centro dell’attenzione in questi ultimi giorni per alcune voci di crisi. La social media manager di Pomezia e l’imprenditore siriano starebbero attraversando un momento delicato della loro relazione secondo quando trapelato da alcune indiscrezioni. In queste ore,Rasha Younes ha pubblicato una storia su Instagram dove sembra smentire la rottura con Omer Elomari:“ci tenevo a dirvi una cosa ho letto tante polemiche in questi giorni.Ci tenevo a dirvi che io sto bene, noi stiamo bene, non credete a tutte le caz*ate che dicono perché purtroppo si dimenticano che dietro ad uno schermo ci sono persone normalissime con una vita non perfetta”.

Le parole di Rasha Younes suscitano i sospetti dei fans

La social media manager ha voluto smentire la rottura con Omer Elomari, conosciuto al Grande fratello. Parole, quelle di Rasha Younes, che hanno suscitato qualche sospetto da parte degli utenti in rete. In particolare, un utente su X ha scritto: “ha fatto tutto da sola e ora se ne esce con sto discorso detto con sto tono finto per illudere quei 4 gatti. Comunque quel io sto bene*pausa drammatica di totale imbarazzo* NOI stiamo bene che ridere”. Dubbi che arrivano dopo alcune mosse social e mancati avvistamenti insieme. Non resta che attende i prossimi giorni per vedere se ci sarà maggiore chiarezza in merito alla storia dei Rashmer.