Grande fratello: Omer Elomari zittisce i pettegolezzi ma fa una tremenda gaffe

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Tra le storie d’amore nate all’interno del Grande fratello vi è quella formata da Rasha Younes e Omer Elomari. In queste ore, la social media manager di Pomezia e l’imprenditore siriano sono finiti al centro del gossip per alcune voci che li vorrebbero in crisi. La coppia non si fa vedere da tempo insieme, tanto che i fans ipotizzano ad una rottura. In queste ore, Omer Elomari ha deciso di rompere il silenzio, pubblicando un post su X per zittire i pettegolezzi che stanno circolando sulla sua persona e sulla sua relazione con Rasha Younes. L’uomo ha postato un detto popolare in cui invita le persone a farsi gli affari propri con il seguente commento: “In Napolitano si dice..”.

Grande fratello, Omer Elomari chiede rispetto ai fans

L’ex concorrente del Grande fratello ha invitato i fans a farsi gli affari propri, facendo una tremenda gaffe. Omer Elomari ha infatti scritto: “In Napolitano” invece di in napoletano. Neanche a dirlo, l’errore è stato notato dal popolo social, che l’ha preso bonariamente in giro. Nel frattempo, l’imprenditore siriano ha preferito non sbilanciarsi in merito alle voci di crisi che stanno circolando sulla sua relazione con Rasha Younes, chiedendo solamente rispetto. L’uomo non sembra star passando un momento facile insieme alla compagna conosciuta al Grande fratello.