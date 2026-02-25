Spettacolo Italia

Grande Fratello, Rasha Younes sbotta sui social: “Fuori luogo e invadenti”, il motivo

Il Grande Fratello 2025 ha visto tra le assolute protagoniste Rasha Younes. La social media manager di Pomezia è tornata a far parlare di sé in queste ore quando ha aperto un box di domande su Instagram dove ha risposto ad alcuni fans. In particolare, la donna ha alzato la voce quando un utente le ha domandato se non le dava fastidio che ogni volta che si separava da Omer Elomari alludessero ad una rottura. L’ex concorrente del Grande fratello ha scritto senza tanti giri di parole: “Che palle non sai quanto, per fortuna non vedo quasi mai niente ma odio quando mi scrivono in privato chiedendo perché non stiamo insieme o se abbiamo litigato. Li trovo veramente fuori luogo e invadenti.

Grande fratello, Rasha Younes parla degli haters

Dopo aver sparato a zero contro i fanatici, Rasha Younes ha parlato degli haters che spesso mettono in dubbio lei e la sua storia d’amore con Omer Elomari, nata all’interno del Grande fratello. In merito a ciò, la social media manager romana ha scritto in questo modo: “Ogni tanto ci piace provocarli e vedere come si sbattano. Poverini mandiamoli un bacetto.” Proprio la donna ha raggiunto il compagno in Valtellina dopo essere stati distanti per alcune settimane. I Rashmer avevano passato la festa di San Valentino distanti come rivelato da loro stessi sui social.

Giulia Bertaccini25 Febbraio 2026
