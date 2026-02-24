Grande fratello, Rasha Younes fa un annuncio che scatena i fans: ecco quale

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

I protagonisti del Grande fratello continuano a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. Questa volta a far parlare è stata Rasha Younes, protagonista dell’ultima edizione del noto reality show. Proprio la social media manager di Pomezia ha fatto un annuncio che ha scatenato tutti i suoi fans. In particolare, la giordana ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram dove mostra una valigia aperta con la seguente didascalia: “Il mio più grande incubo fare e disfare la valigia. Ma finalmente raggiungo il mio amore”. Rasha Younes ha annunciato la reunion con Omer Elomari, il compagno che ha conosciuto nella casa del Grande fratello. I due erano stati distanti per alcune settimane per motivi di lavoro.

Grande fratello, Rasha Younes annuncia il ricongiungimento con Omer Elomari

Rasha Younes ha annunciato che presto si ricongiungerà con Omer Elomari dopo alcune settimane di lontananza. La socia media manager abita nella Capitale mentre il siriano ha casa in Valtellina. Proprio l’uomo si è reso protagonista di un incredibile gesto per la fidanzata in occasione della Festa di San Valentino. In particolare, l’ex concorrente del Grande fratello ha deciso di sorprendere la sua amata, facendole arrivare un mazzo di rose rosse e un biglietto molto romantico con su scritto: “La mia forza esiste solo per proteggere ciò che amo e tu sei tutto.”