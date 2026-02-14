Grande fratello, Omer Elomari sorprende Rasha Younes: il bellissimo gesto per San Valentino

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Grande fratello 2025 ha visto la nascita di diverse coppie tra cui quella formata da Omer Elomari e Rasha Younes. Proprio i due hanno festeggiato la Festa degli Innamorati distanti. La socia media manager di Pomezia è tornata a Roma dopo aver passato diversi giorni in Valtellina a casa del compagno. Per questo motivo, il siriano ha deciso di sorprendere l’ex gieffina con una romantica sorpresa in occasione di San Valentino. A rendere noto il tutto c’ha pensato Rasha Younes che ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui inquadra un mazzo di rose rosse e un bigliettino ricevuto dal compagno. In esso, Omer Elomari ha fatto una vera e propria dichiarazione d’amore per l’ex concorrente del Grande fratello: “La mia forza esiste solo per proteggere ciò che amo e tu sei tutto.”

Grande fratello, Omer Elomari e la dedica social per Rasha Younes

Omer Elomari ha sorpreso la fidanzata con una vera e propria dichiarazione d’amore che ha scaldato i cuori dei loro fans. Sempre nella giornata di San Valentino, l’ex finalista del Grande fratello ha scritto un’altra dedica per Rasha Younes. L’uomo ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui lo si vede insieme alla compagna con la seguente didascalia: “La parte della mia vita che io proteggo. Buon San Valentino.” I Rashmer hanno dimostrato di aver consolidato il loro rapporto e oggi a distanza di mesi dalla conclusione del reality show appaiono più innamorati che mai.